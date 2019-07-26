В Госдуме прокомментировали реакцию МИД на сообщения Австрии о Зайцеве

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT сообщение Министерства иностранных дел России о том, что заявление Австрии о россиянине Игоре Зайцеве, которого подозревают в тайной деятельности в пользу ГРУ, было вбросом.

«Полагаю, что это действительно излишне политизированная история. Если к российским гражданам, находящимся на территории Австрии и занимающимся якобы противозаконной деятельностью, есть какие-то претензии, для этого есть установленные международные нормы и национальное законодательство, в соответствии с которыми лица, не имеющие дипломатического иммунитета, могут быть привлечены к ответственности», — заявил Морозов.

Депутат также подчеркнул, что спецслужбы никогда не работают подобным образом, не стремятся к публичной огласке и не ищут нарушителей с привлечением СМИ и общественности.

Ранее в МИД России назвали вбросом заявления Австрии о россиянине Игоре Зайцеве, которого подозревают в тайной деятельности в пользу ГРУ.