МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в шпионаже
- Reuters
Отмечается, что ведомство опубликовало фотографию подозреваемого.
В МВД Австрии заявили, что россиянин якобы вёл тайную деятельность «в ущерб Австрийской Республике».
При этом в прокуратуре Зальцбурга заявили, что Зайцева подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.
«Офицер-куратор ГРУ подозревается в том, что склонил 70-летнего отставного полковника австрийских вооружённых сил к содействию секретной разведывательной службе в ущерб Австрии, разглашению государственных тайн и умышленной выдаче военных тайн», — приводит агентство сообщение прокуратуры.
Посольство России в Вене пока не прокомментировало эту информацию.
Ранее суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже отставного полковника австрийской армии.