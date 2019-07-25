МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

Министерство внутренних дел Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева, заявив, что подозревает его в тайной деятельности в пользу ГРУ. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что ведомство опубликовало фотографию подозреваемого.

В МВД Австрии заявили, что россиянин якобы вёл тайную деятельность «в ущерб Австрийской Республике».

При этом в прокуратуре Зальцбурга заявили, что Зайцева подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.

«Офицер-куратор ГРУ подозревается в том, что склонил 70-летнего отставного полковника австрийских вооружённых сил к содействию секретной разведывательной службе в ущерб Австрии, разглашению государственных тайн и умышленной выдаче военных тайн», — приводит агентство сообщение прокуратуры.

Посольство России в Вене пока не прокомментировало эту информацию.

Ранее суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже отставного полковника австрийской армии.