В МИД России назвали вбросом заявления Австрии о россиянине Зайцеве

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Министерство иностранных дел России назвало вбросом заявления Австрии о россиянине Игоре Зайцеве, которого подозревают в тайной деятельности в пользу ГРУ.
В МИД России назвали вбросом заявления Австрии о россиянине Зайцеве
  • РИА Новости

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах в альпийской республике, который мы с австрийскими партнёрами — в нашем понимании — закрыли», — заявили в МИД. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Там отметили, что обвинения озвучиваются в «пресловутом стиле хайли лайкли».

«Поскольку целью таких вбросов не является серьёзный разговор по существу (иначе бы он вёлся по другим каналам), комментировать смысла мы не видим», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в МВД Австрии заявили, что гражданин России Игорь Зайцев объявлен в розыск по подозрению в тайной деятельности в пользу ГРУ.

В прокуратуре Зальцбурга при этом заявили, что Зайцева подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.

Посольство России в Вене пока не прокомментировало эту информацию.

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