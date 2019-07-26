В МИД России назвали вбросом заявления Австрии о россиянине Зайцеве

Министерство иностранных дел России назвало вбросом заявления Австрии о россиянине Игоре Зайцеве, которого подозревают в тайной деятельности в пользу ГРУ.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах в альпийской республике, который мы с австрийскими партнёрами — в нашем понимании — закрыли», — заявили в МИД. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Там отметили, что обвинения озвучиваются в «пресловутом стиле хайли лайкли».

«Поскольку целью таких вбросов не является серьёзный разговор по существу (иначе бы он вёлся по другим каналам), комментировать смысла мы не видим», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в МВД Австрии заявили, что гражданин России Игорь Зайцев объявлен в розыск по подозрению в тайной деятельности в пользу ГРУ.

В прокуратуре Зальцбурга при этом заявили, что Зайцева подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.

Посольство России в Вене пока не прокомментировало эту информацию.