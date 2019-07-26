Эксперт оценил отмену Россией некоторых специальных экономических мер в отношении Турции

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с Nation News оценил отмену Россией некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.

«Сейчас мы видим, что наши отношения выходят на прежний уровень, и эти отношения нужно воспринимать как партнёрские. Мы должны учитывать взаимный характер наших связей», — заявил он.

По его словам, действия по отмене виз можно приветствовать.

Граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут посещать Россию независимо от целей поездки. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, отменив таким образом ограничительный порядок, действовавший со времён обострения российско-турецких отношений в 2015 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году.