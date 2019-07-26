Эксперт оценил отмену Россией некоторых специальных экономических мер в отношении Турции
- © Aleksey Nikolskyi/RIA Novosti/Kremlin
«Сейчас мы видим, что наши отношения выходят на прежний уровень, и эти отношения нужно воспринимать как партнёрские. Мы должны учитывать взаимный характер наших связей», — заявил он.
По его словам, действия по отмене виз можно приветствовать.
Граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут посещать Россию независимо от целей поездки. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, отменив таким образом ограничительный порядок, действовавший со времён обострения российско-турецких отношений в 2015 году.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году.