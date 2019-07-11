В Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году
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- РИА Новости
Он отметил, что в 2019-м в стране ждут увеличения потока россиян на 25%.
Со своей стороны, сопредседатель Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Ахмет Чонкар уточнил, что если в прошлом году в Турции приняли 6 млн туристов из России, то в этом ждут уже 6,7 млн.
Мероприятия в рамках РТФО проводятся в Санкт-Петербурге. В них участвуют более 250 представителей деловых и академических кругов, а также экспертного сообщества.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.