В Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году

В 2018 году Турция приняла рекордное количество российских туристов, сообщает «Газета.Ru». Об этом рассказал глава Союза туристических агентств страны Фируз Багликая.

Он отметил, что в 2019-м в стране ждут увеличения потока россиян на 25%.

Со своей стороны, сопредседатель Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Ахмет Чонкар уточнил, что если в прошлом году в Турции приняли 6 млн туристов из России, то в этом ждут уже 6,7 млн.

Мероприятия в рамках РТФО проводятся в Санкт-Петербурге. В них участвуют более 250 представителей деловых и академических кругов, а также экспертного сообщества.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.