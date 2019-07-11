В Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году

Короткая ссылка
В 2018 году Турция приняла рекордное количество российских туристов, сообщает «Газета.Ru». Об этом рассказал глава Союза туристических агентств страны Фируз Багликая.
В Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Он отметил, что в 2019-м в стране ждут увеличения потока россиян на 25%.

Со своей стороны, сопредседатель Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Ахмет Чонкар уточнил, что если в прошлом году в Турции приняли 6 млн туристов из России, то в этом ждут уже 6,7 млн.

Мероприятия в рамках РТФО проводятся в Санкт-Петербурге. В них участвуют более 250 представителей деловых и академических кругов, а также экспертного сообщества.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить