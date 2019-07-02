В Ростуризме рассказали, как упрощение визового режима влияет на турпотоки

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Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.
В Ростуризме рассказали, как упрощение визового режима влияет на турпотоки
  • Reuters

По его словам, визовые формальности нередко ограничивают выбор туристов.

«Помимо того что нужно оплачивать визу, необходимо собирать документы, иногда посещать консульство, которое находится в другом городе. Это всё ограничивает возможности туризма. Отмена виз способствует росту направления на 20—30%», — заявил он.

Как напомнил Горин, когда ОАЭ отменили визы, то рост турпоездок из России увеличился на 56%.

Дальнейшая либерализация визовых вопросов будет содействовать развитию туризма, добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира.

Также стало известно, что Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян.

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