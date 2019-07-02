В Ростуризме рассказали, как упрощение визового режима влияет на турпотоки

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.

По его словам, визовые формальности нередко ограничивают выбор туристов.

«Помимо того что нужно оплачивать визу, необходимо собирать документы, иногда посещать консульство, которое находится в другом городе. Это всё ограничивает возможности туризма. Отмена виз способствует росту направления на 20—30%», — заявил он.

Как напомнил Горин, когда ОАЭ отменили визы, то рост турпоездок из России увеличился на 56%.

Дальнейшая либерализация визовых вопросов будет содействовать развитию туризма, добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира.

Также стало известно, что Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян.