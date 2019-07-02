Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

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Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов мира по данным на начало III квартала 2019 года. Согласно его результатам, Россия заняла 51-е место в списке.
Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира
  • РИА Новости

В настоящее время россияне могут посещать без виз 116 стран, в 2018 году таких стран было 120.

Отмечается, что возглавили список Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. Затем идёт Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран).

Третье место у Дании, Италии и Люксембурга (186 стран).

По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира. Лидером индекса в начале года была Япония, граждане которой могли посещать без виз 190 стран мира.

Ранее сообщалось, что Финляндия признана страной с лучшим в мире качеством воздуха. Также лидируют в рейтинге качества воздуха Эстония, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия.

Самое плохое качество воздуха наблюдается в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

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