Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира
- РИА Новости
В настоящее время россияне могут посещать без виз 116 стран, в 2018 году таких стран было 120.
Отмечается, что возглавили список Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. Затем идёт Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран).
Третье место у Дании, Италии и Люксембурга (186 стран).
По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира. Лидером индекса в начале года была Япония, граждане которой могли посещать без виз 190 стран мира.
Ранее сообщалось, что Финляндия признана страной с лучшим в мире качеством воздуха. Также лидируют в рейтинге качества воздуха Эстония, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия.
Самое плохое качество воздуха наблюдается в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.