Опубликован рейтинг стран с удобным для путешествий паспортом

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Компания Henley & Partners опубликовала очередной индекс паспортов, который представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения.
Опубликован рейтинг стран с удобным для путешествий паспортом
  • globallookpress.com
  • © YOSHIO TSUNODA/AFLO

Как сообщает АТОР, Россия опустилась с 47-го на 48-е место. Так, в 2019 году без виз россияне смогут посетить 119 стран мира.

В I квартале 2019 года лидером индекса стала Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира.

Год назад первое место занимала Германия (177 стран), которая в настоящее время делит третье место с Францией (188 стран).

На втором месте Южная Корея (189) и Сингапур.

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