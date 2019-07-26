Сотни человек устроили акцию протеста в аэропорту Гонконга
- Reuters
Сотрудники аэропорта присоединились к демонстрантам в зале прилёта, они раздают туристам листовки, сообщает канал RTHK.
Протестующие также развесили баннеры с надписями на разных языках.
«Свобода жизненно важна для Гонконга. Поэтому нам важно получить международную поддержку и распространить информацию о том, что правительство Кэрри Лам хочет сделать с нашим обществом», — цитирует RTHK одного из участников протеста.
Многие демонстранты были одеты в чёрное и предупреждали, что после нападения на протестующих на станции Юэн Лун Гонконг перестал быть безопасным местом.
Ранее 36 участников протестов в Гонконге получили травмы после нападения группы людей в белых футболках на станции Юэн Лун.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.