Сотни человек устроили акцию протеста в аэропорту Гонконга

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Сотни человек устроили акцию протеста в аэропорту Гонконга с целью привлечь внимание зарубежных стран к продолжительной борьбе с принятием поправок к закону об экстрадиции.
Сотни человек устроили акцию протеста в аэропорту Гонконга
  • Reuters

Сотрудники аэропорта присоединились к демонстрантам в зале прилёта, они раздают туристам листовки, сообщает канал RTHK. 

Протестующие также развесили баннеры с надписями на разных языках. 

«Свобода жизненно важна для Гонконга. Поэтому нам важно получить международную поддержку и распространить информацию о том, что правительство Кэрри Лам хочет сделать с нашим обществом», — цитирует RTHK одного из участников протеста. 

Многие демонстранты были одеты в чёрное и предупреждали, что после нападения на протестующих на станции Юэн Лун Гонконг перестал быть безопасным местом. 

Ранее 36 участников протестов в Гонконге получили травмы после нападения группы людей в белых футболках на станции Юэн Лун

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

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