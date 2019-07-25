Эксперт оценил заявление конгресса США о «российском вмешательстве»

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление комитета по разведке сената конгресса США, который в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах.

«Тема вмешательства России в выборы США будет звучать ещё долго, как минимум до следующих президентских выборов. С неё Соединённые Штаты не сойдут и будут использовать в разных склонениях, многократно утверждая, что выборы были нелегитимны. Республиканцы будут пытаться перевести стрелки на помощь, якобы оказанную Хиллари Клинтон российскими структурами. В любом случае это модная тема американского истеблишмента и медиа», — считает эксперт.

По словам Солонникова, в Соединённых Штатах любой, кто будет отрицать российское вмешательство, станет «нерукопожатным политиком, журналистом, общественным деятелем».

«В этом отношении подобные высказывания можно ожидать из разных структур, в различной конфигурации. Кто что придумает, то и будет говорить. Все нестыковки в своих отчётах тоже будут списывать на российское вмешательство», — заключил он.

Ранее комитет по разведке сената конгресса США в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах.

При этом отмечается, что комитет не обнаружил никаких доказательств того, что в ходе президентских выборов 2016 года в США подсчёт голосов был изменён или что файлы реестра избирателей были удалены или изменены.