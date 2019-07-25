В Госдуме оценили решение Аббаса о приостановке действия соглашений с Израилем

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение палестинского лидера Махмуда Аббаса о приостановке выполнения всех мирных соглашений с Израилем.
В Госдуме оценили решение Аббаса о приостановке действия соглашений с Израилем
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«Известно, что Израиль не выполняет целый ряд решений ООН по поводу Палестины. Поэтому данная мера вынужденная, именно так её и нужно расценивать. Но это одномоментно подчёркивает, что палестинский народ отстаивает свои интересы и делает это теми способами, которые ему доступны в сегодняшних политических реалиях», — сказал Морозов.

По словам депутата, отношения между этими двумя государствами носят достаточно напряжённую окраску, бывают и обострения ситуации.

«Но я думаю, что к каким-то серьёзным и радикальным последствиям это не приведёт», — заключил он.

Ранее Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.

Он добавил, что такой шаг предпринят после сноса Израилем десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме.

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