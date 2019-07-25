Моргулов обсудил с послом Южной Кореи действия ВКС над Японским морем
- РИА Новости
Как сообщили в МИД России, встреча прошла по просьбе южнокорейской стороны.
«С обеих сторон выражено понимание необходимости укрепления российско-южнокорейского взаимодействия и сотрудничества, в том числе по военной линии», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что советника-посланника посольства России Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи для разъяснения обстоятельств инцидента в Японском море.
Сеул также потребовал от Москвы извинений и гарантий недопущения подобных инцидентов в дальнейшем.
23 июля ВС Южной Кореи подняли истребители якобы в ответ на нарушение российским военным самолётом воздушного пространства страны.
Впоследствии в Минобороны России опровергли данные обвинения, отметив, что южнокорейские истребители пересекли курс российским самолётам, создавая угрозу их безопасности.