Джонсон заявил о желании увеличить оборонные расходы Британии

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о желании увеличить оборонные расходы королевства.

«Я полностью разделяю сильное желание моего коллеги увеличить расходы (на оборону. — RT), в особенности на постройку новый кораблей. Это не только способ создать в нашей стране рабочие места для высококвалифицированных специалистов, но и прекрасная статья британского экспорта в другие страны мира», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Джонсон ответил на соответствующий вопрос депутата Джулиана Льюиса, возглавляющего парламентский комитет по обороне.

Как указал британский парламентарий, ситуация с задержанием британских танкеров в Ормузском проливе продемонстрировала, что «количественный состав королевских ВМС сейчас значительно ниже критического минимума».

24 июля новым премьер-министром Соединённого Королевства стал Джонсон. Позднее он назначил бывшего замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса министром обороны королевства.

Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и на должность премьер-министра.