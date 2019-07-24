В Британии назначили главу Минобороны

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил бывшего замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса министром обороны королевства.
В Британии назначили главу Минобороны
  • Reuters

Об этом говорится на официальной рабочей странице британского премьера в Twitter.

«Бен Уоллес был назначен государственным главой Министерства обороны Великобритании», — указывается в заявлении.

Ранее Джонсон назначил экс-министра по вопросам брексита Доминика Рааба новым главой МИД королевства.

24 июля Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Новым премьер-министром Соединённого Королевства стал Борис Джонсон.

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