В Британии назначили главу Минобороны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил бывшего замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса министром обороны королевства.

Об этом говорится на официальной рабочей странице британского премьера в Twitter.

«Бен Уоллес был назначен государственным главой Министерства обороны Великобритании», — указывается в заявлении.

The Rt Hon Ben Wallace @BWallaceMP has been appointed Secretary of State @DefenceHQpic.twitter.com/2eWYsx1lSj — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 июля 2019 г.

Ранее Джонсон назначил экс-министра по вопросам брексита Доминика Рааба новым главой МИД королевства.

24 июля Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Новым премьер-министром Соединённого Королевства стал Борис Джонсон.