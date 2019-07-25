В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата

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Состояние раненого советника белорусского посольства в Турции Александра Поганшева после проведённой экстренной операции оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата
  • РИА Новости

«Ночью дипломату сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжёлое», — цитирует Глаза ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что за ситуацией следят президент Реджеп Тайип Эрдоган и представители МИД и МВД страны.

Вечером 24 июля на дипломата было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин сообщил, что стрельбу открыл отставной турецкий военный, проживавший с Поганшевым в одном доме. Нападавший покончил с собой.

Полиция не нашла политического мотива в нападении.

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