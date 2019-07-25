В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата
- РИА Новости
«Ночью дипломату сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжёлое», — цитирует Глаза ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что за ситуацией следят президент Реджеп Тайип Эрдоган и представители МИД и МВД страны.
Вечером 24 июля на дипломата было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Губернатор провинции Анкара Васип Шахин сообщил, что стрельбу открыл отставной турецкий военный, проживавший с Поганшевым в одном доме. Нападавший покончил с собой.
Полиция не нашла политического мотива в нападении.