Власти Анкары прокомментировали ранение белорусского дипломата
По его словам, сотрудники турецкой полиции расследуют инцидент во всех возможных аспектах.
«По предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование всё ещё продолжается», — заявил губернатор.
Чиновник добавил, что на дипломата напал отставной турецкий военный в звании полковника, проживавший с дипломатом в одном доме.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что на дипломата, возвращавшегося со своим ребёнком домой, напал психически неуравновешенный мужчина.
Сотрудник посольства был госпитализирован с огнестрельными ранения. По данным СМИ, нападавший совершил самоубийство.