Власти Анкары прокомментировали ранение белорусского дипломата

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что нападение на советника белорусского посольства в Турции, по предварительным данным, не было политически мотивированным. Об этом информирует Hürriyet.

По его словам, сотрудники турецкой полиции расследуют инцидент во всех возможных аспектах.

«По предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование всё ещё продолжается», — заявил губернатор.

Чиновник добавил, что на дипломата напал отставной турецкий военный в звании полковника, проживавший с дипломатом в одном доме.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что на дипломата, возвращавшегося со своим ребёнком домой, напал психически неуравновешенный мужчина.

Сотрудник посольства был госпитализирован с огнестрельными ранения. По данным СМИ, нападавший совершил самоубийство.