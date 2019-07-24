Глава МИД Турции рассказал о состоянии белорусского дипломата
По его словам, советнику посольства успешно провели операцию, 25 июля дипломата могут перевести из реанимации в общее отделение.
«Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату», — сказал Чавушоглу.
Он добавил, что за ситуацией следят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и представители МИД и МВД страны.
По предварительным данным расследования, причиной стрельбы стала ссора между дипломатом и нападавшим.
Ранее на советника посольства Белоруссии было совершено нападение, когда он возвращался домой с ребёнком.
Губернатор провинции Анкара Васип Шахин сообщил, что по дипломату открыл стрельбу отставной турецкий военный, проживавший с ним в одном доме. Полиция не нашла политического мотива в нападении.
По данным СМИ, нападавший покончил с собой.