Политолог оценил новые назначения в кабмине Великобритании

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Кирилл Горшенин
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин рассказал RT о вероятном курсе нового правительства Великобритании, сформированного премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
Политолог оценил новые назначения в кабмине Великобритании
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«Джонсон хочет заручиться поддержкой высокопоставленных представителей Консервативной партии, которые входят в правительство. Он тоже несвободен в выборе, он консультируется с руководящим партактивом, это совершенно очевидно», — заявил эксперт.

Он отметил, что Борису Джонсону будет необходимо до 31 октября разрешить ситуацию со сделкой по брекситу и провести соглашение через разделённый на фронты британский политический истеблишмент.

«Как он сможет «пропихнуть» через парламент своё решение о «жёстком» брексите? Он не наберёт необходимого числа голосов — будет то же, что и с Терезой Мэй... По новому законодательству, он не имеет права решить этот вопрос без согласия парламента. Вот такой капкан получается», — сказал Топорнин.

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