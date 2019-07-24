Эксперт прокомментировала слова Джонсона о новой сделке по брекситу

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Кирилл Горшенин
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с RT прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о намерении заключить новое соглашение о выходе страны из ЕС.
Эксперт прокомментировала слова Джонсона о новой сделке по брекситу
  • Reuters

«Договорённости о выходе Британии из ЕС — это пакет из двух документов: соглашение о выходе из ЕС и политическая декларация. Политическая декларация — это меморандум о будущих переговорах и отношениях. Соглашение — это условия, на которых Британия выходит из ЕС. Брюссель отказывается, во всяком случае до сегодняшнего дня, вносить изменения в соглашение», — объяснила Ананьева.

Эксперт подчеркнула важность разрешения вопроса с границей между Северной Ирландией и Ирландией и отметила, что британскому премьер-министру сейчас нужно заняться решением именно этой проблемы.

«Газеты действительно писали о том, что отдельные представители ЕС готовы пойти на некоторые уступки, но Брюссель свою официальную позицию не менял. Борис Джонсон хотел бы заключить соглашение ЕС о зоне свободной торговли. Насколько это получится — большой вопрос», — добавила эксперт.

Ранее Джонсон заявил о планах заключить «улучшенную» сделку по брекситу и создать новое партнёрство с остальными странами ЕС.

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