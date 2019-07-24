Китай планирует увеличить военные расходы

Военные расходы Китая будут расти умеренными темпами для обеспечения защиты суверенитета и безопасности страны, а также выполнения международных обязательств, говорится в Белой книге по национальной обороне КНР.

«По-прежнему остаётся большой разрыв между военными расходами Китая и нуждами по обеспечению национального суверенитета, безопасности и интересов развития, для выполнения международных обязательств», — отмечается в документе Госсовета КНР, который цитирует РИА Новости.

При этом китайские власти отмечают, что военные расходы должны быть «прозрачными и целесообразными».

В 2019 году расходы Китая на армию вырастут до $177,6 млрд.

Ранее в КНР сообщили, что в действующей армии зарегистрированы 2 млн военнослужащих.

В то же время там также выразили обеспокоенность военной политикой США, которая может угрожать мировой стратегической стабильности и региональной безопасности.