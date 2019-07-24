Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом

Евросоюзу следует накопить «критическую массу политической воли» для того, чтобы взаимодействие с Москвой улучшилось. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идёт о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — заявил он в интервью «Парламентской газете».

По словам Чижова, только в этом случае возможны какие-то положительные изменения в отношениях Европы и России.

Тем не менее, по его мнению, на это потребуется определённое время.

Чижов отметил, что в настоящее время отношения сторон «далеки от нормальных»: заморожены некоторые совместные проекты, а также приостановлено взаимодействие по парламентской линии.

При этом российский постпред подчеркнул, что Европу и Россию объединяют многочисленные связи в области экономики, культуры и торговли.

«Евросоюз является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнёром и источником инвестиций. В свою очередь, Россия остаётся крупнейшим поставщиком энергоносителей и ряда других товаров в ЕС», — напомнил Чижов.

Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.