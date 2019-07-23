МИД России: часть политиков ЕС заинтересована в демонизации Москвы
- РИА Новости
«Прозвучавшие оценки правочеловеческой ситуации в России с выпячиванием сюжета об украинских «политзаключённых» расцениваем как предвзятые и нацеленные на подыгрывание той части политических сил в ЕС, которая заинтересована в дальнейшей демонизации нашей страны и сохранении нынешнего ненормального состояния отношений Россия — ЕС», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Так в дипломатическом ведомстве прокомментировали заявление еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Христоса Стилианидиса, сделанное от имени Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Ранее член Европейской комиссии Христос Стилианидис заявил, что ЕС призывает Россию к безоговорочному освобождению украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.