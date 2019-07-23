МИД России: часть политиков ЕС заинтересована в демонизации Москвы

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В российском МИД заявили, что часть политиков ЕС заинтересована в дальнейшей демонизации Москвы.
МИД России: часть политиков ЕС заинтересована в демонизации Москвы
  • РИА Новости

«Прозвучавшие оценки правочеловеческой ситуации в России с выпячиванием сюжета об украинских «политзаключённых» расцениваем как предвзятые и нацеленные на подыгрывание той части политических сил в ЕС, которая заинтересована в дальнейшей демонизации нашей страны и сохранении нынешнего ненормального состояния отношений Россия — ЕС», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Так в дипломатическом ведомстве прокомментировали заявление еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Христоса Стилианидиса, сделанное от имени Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее член Европейской комиссии Христос Стилианидис заявил, что ЕС призывает Россию к безоговорочному освобождению украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

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