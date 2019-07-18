В ЕС призвали Россию к безоговорочному освобождению украинских моряков

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ЕС призывает Россию к безоговорочному освобождению украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, заявил член Европейской комиссии Христос Стилианидис.
В ЕС призвали Россию к безоговорочному освобождению украинских моряков
  • РИА Новости

По его словам, Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность судьбой граждан Украины, задержанных в России.

«Мы по-прежнему призываем к немедленному и безоговорочному освобождению захваченных украинских военнослужащих и их судов — в соответствии с распоряжением Международного трибунала по морскому праву», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее суд в Москве продлил на три месяца арест украинским морякам.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы продлить арест всем 24 украинским морякам, которые были задержаны в ноябре 2018 года. 

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.

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