В ЕС призвали Россию к безоговорочному освобождению украинских моряков

ЕС призывает Россию к безоговорочному освобождению украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, заявил член Европейской комиссии Христос Стилианидис.

По его словам, Евросоюз неоднократно выражал обеспокоенность судьбой граждан Украины, задержанных в России.

«Мы по-прежнему призываем к немедленному и безоговорочному освобождению захваченных украинских военнослужащих и их судов — в соответствии с распоряжением Международного трибунала по морскому праву», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее суд в Москве продлил на три месяца арест украинским морякам.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы продлить арест всем 24 украинским морякам, которые были задержаны в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.