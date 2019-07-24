Трамп обсудил с сенаторами возможные санкции в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп встретился с членами Сената США от Республиканской партии, сообщает Anadolu.

По данным агентства, на мероприятии присутствовали сенаторов-республиканцев, встреча продлилась около 90 минут.

В ходе беседы участники встречи обсудили возможные санкции против Турции за закупку российских зенитных систем С-400.

Ранее в Белом доме предупредили Анкару о «пагубных последствиях» после закупок С-400, которые якобы несовместимы с американскими самолётами F-35.

При этом в Минобороны Турции отметили, что исключение её из программы по F-35 негативно скажется на обороноспособности НАТО на южном направлении.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.