Трамп обсудил с сенаторами возможные санкции в отношении Турции

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Президент США Дональд Трамп встретился с членами Сената США от Республиканской партии, сообщает Anadolu.

По данным агентства, на мероприятии присутствовали сенаторов-республиканцев, встреча продлилась около 90 минут.

В ходе беседы участники встречи обсудили возможные санкции против Турции за закупку российских зенитных систем С-400.

Ранее в Белом доме предупредили Анкару о «пагубных последствиях» после закупок С-400, которые якобы несовместимы с американскими самолётами F-35

При этом в Минобороны Турции отметили, что исключение её из программы по F-35 негативно скажется на обороноспособности НАТО на южном направлении.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

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