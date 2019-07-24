Володин оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Он подчеркнул, что руководство, президент страны Саломе Зурабишвили «должны извиниться» за высказывания о якобы агрессии со стороны России и оккупации грузинских территорий.
«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — сказал Володин.
Спикер Госдумы добавил, что антироссийская риторика не может оставить жителей России «равнодушными». Володин также отметил заключительную долю участия России в товарообороте Грузии и в её туристической индустрии.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян.
8 июля вступил в силу указ российского президента Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией.
В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив при этом, что в настоящее время существует объективная опасность для нахождения в Грузии российских туристов.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для грузинской экономики.