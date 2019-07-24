Володин оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

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Демонстрируемое властями Грузии негативное отношение к России недопустимо, учитывая существующие экономические, туристические и исторические связи двух стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что руководство, президент страны Саломе Зурабишвили «должны извиниться» за высказывания о якобы агрессии со стороны России и оккупации грузинских территорий.

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — сказал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что антироссийская риторика не может оставить жителей России «равнодушными». Володин также отметил заключительную долю участия России в товарообороте Грузии и в её туристической индустрии. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян.

8 июля вступил в силу указ российского президента Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией

В Кремле не стали исключать возобновления полётов, отметив при этом, что в настоящее время существует объективная опасность для нахождения в Грузии российских туристов.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения туристического потока из России для грузинской экономики.

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