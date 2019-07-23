В Венесуэле заявили о восстановлении электричества в ряде штатов

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Министр электроэнергии Венесуэлы Фредди Брито заявил, что властям удалось восстановить подачу электричества в большинстве штатов страны.
В Венесуэле заявили о восстановлении электричества в ряде штатов
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«Нам удалось восстановить 100% энергии в большинстве штатов страны, и мы продолжаем продвигаться вперёд в остальных штатах для полного восстановления», — написал Брито в Twitter.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы и ещё в 16 штатах страны.

Как сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, первые итоги расследования показали, что произошла «электромагнитная атака».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал отключение электричества.

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