В Венесуэле заявили о восстановлении электричества в ряде штатов

Министр электроэнергии Венесуэлы Фредди Брито заявил, что властям удалось восстановить подачу электричества в большинстве штатов страны.

«Нам удалось восстановить 100% энергии в большинстве штатов страны, и мы продолжаем продвигаться вперёд в остальных штатах для полного восстановления», — написал Брито в Twitter.

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы и ещё в 16 штатах страны.

Как сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, первые итоги расследования показали, что произошла «электромагнитная атака».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал отключение электричества.