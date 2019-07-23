Лавров: у Трампа нет настроя решать проблему Ирана военным путём
- Reuters
«Немало горячих голов в Вашингтоне, которые хотят решать проблему с Ираном военным путём. Мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента Трампа. Я не ощущаю, что он разделяет такие взгляды», — сказал министр в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Лавров выразил сожаление, что многие американские политики по-прежнему такую идею вынашивают.
По его мнению, это будет крайне опасным развитием событий.
Полная версия интервью — в материале RT.
Ранее Лавров заявил, что на фоне продолжающегося обмена обвинениями между Вашингтоном и Тегераном наблюдается наращивание американцами военно-морской группировки, что создаёт риски вооружённого столкновения.
Министр отметил, что любое «неосторожное движение» способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями.