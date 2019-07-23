В Совфеде оценили заявление Помпео об «упрашивании» России из-за ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео, который рассказал, как Вашингтон «упрашивал» Москву не нарушать положения «важных договоров».

«Очередное странное заявление. Россия никаких договоров не нарушает, особенно тех, которые связаны с общей и ядерной безопасностью, с недопущением гонки вооружений. Об этом говорили неоднократно, приводили соответствующие аргументы. А если США кого-то и должны упрашивать, то руководство собственной страны, этих военных ястребов, которые заинтересованы в гонке вооружений и в этом направлении успешно работают», — считает сенатор.

По его словам, подобные высказывания американского госсекретаря «связаны с тем, что Штатам нужно обеспечить серьёзные военные заказы в своей стране».

«И всё вокруг этого крутится и вертится. Плюс ко всему они ещё стягивают эту гонку вооружений в нарушение тех же самых договоров в Европы, где навязывают повышение оборонных бюджетов и покупку собственного вооружения. Это очевидно и понятно. И хорошо, что это становится очевидно и понятно не только нам, но и другим государствам», — заключил Цеков.

Ранее Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать «важные договоры».