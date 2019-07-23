Политолог оценил планы США возобновить консультации с КНДР

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США надеются возобновить переговоры с КНДР на рабочем уровне через пару недель.

«Для того чтобы дальнейшие переговоры были успешными, необходимо одно обязательное условие: Соединённые Штаты должны определить круг своих предложений и их глубину. Если США опять будут рассчитывать на то, что диалог сведётся к угрозам в адрес КНДР и Ким Чем Ын будет их бояться, то переговорный процесс не будет успешным», — сказал он.

Эксперт также отметил, что администрация Трампа «допускает очень сильные колебания, и становится непонятно, можно ли с ней вообще о чём-то предметно договориться».

«Пока новая встреча не состоится, будут только скептичные настроения по поводу возможных достижений. Для того чтобы определить какой-то результат, нужно понимать, с чем США подходят к диалогу. Только тогда можно будет предметно говорить, есть ли у этого перспективы», — считает Брутер.

Ранее Помпео выразил надежду, что США возобновят переговоры с КНДР на рабочем уровне через пару недель.

30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне на межкорейской границе.