Власти США надеются на скорое возобновление консультаций с КНДР
Текст интервью опубликован на сайте Госдепа США.
«Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель. Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель Ким (Чен Ын. — RT). Он пообещал, что проведёт денуклеаризацию в своей стране», — сказал Помпео.
30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне на межкорейской границе.
По итогам встречи американский лидер заявил о планах Вашингтона и Пхеньяна продолжать контакт.
Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил встречу.