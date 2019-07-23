Власти США надеются на скорое возобновление консультаций с КНДР

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Американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что США возобновят переговоры с КНДР на рабочем уровне через пару недель. Об этом он заявил в интервью радиостанции IHeartMedia.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепа США.

«Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель. Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель Ким (Чен Ын. — RT). Он пообещал, что проведёт денуклеаризацию в своей стране», — сказал Помпео.

30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне на межкорейской границе.

По итогам встречи американский лидер заявил о планах Вашингтона и Пхеньяна продолжать контакт.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил встречу.

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