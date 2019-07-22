WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть

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Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
  • Reuters

Как сообщает издание со ссылкой на «внутренние документы» и источники, в качестве канала поставок оборудования в Северную Корею Huawei использовала компанию Panda International Information Technology.

Отмечается, что Министерство торговли США изучало возможные связи между китайской компанией и Пхеньяном, но не связывало их между собой публично.

Ранее Huawei призвала США снять экспортные ограничения. Тогда председатель совета директоров компании Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить Huawei в чёрный список.

Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.

Президент США Дональд Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для национальной безопасности страны, а Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список. Позднее американский лидер объявил о смягчении мер.

Политолог Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы запретить китайское оборудование для сетей 5G.

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