В британском Минобороны заявили о необходимости увеличить бюджет ВМС страны
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Об этом сообщает Sky News.
Он подчеркнул необходимость увеличения инвестиций.
Ранее стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.