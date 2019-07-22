В британском Минобороны заявили о необходимости увеличить бюджет ВМС страны

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Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил о неспособности британских ВМС защищать интересы страны из-за их малочисленности.
В британском Минобороны заявили о необходимости увеличить бюджет ВМС страны
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Об этом сообщает Sky News.

Он подчеркнул необходимость увеличения инвестиций.

Ранее стало известно, что премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

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