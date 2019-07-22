Заместитель министра иностранных дел Великобритании ушёл в отставку

Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан объявил о своей отставке утром 22 июля.

Об этом он сообщил в Twitter.

I resigned as Foreign Office minister this morning. Here is my letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/1kpt7rHsF0 — Sir Alan Duncan MP (@AlanDuncanMP) July 22, 2019

«Я ушёл в отставку с поста замминистра иностранных дел этим утром», — написал Дункан.

Политик также прикрепил письмо, которое адресовал премьер-министру Терезе Мэй. В нём Дункан рассказал, что поспособствовал хорошим отношениям Великобритании с Турцией, возобновил отношения с Аргентиной и «сыграл свою роль в непростых взаимоотношениях с Россией».

Ранее министр финансов Великобритании Филип Хэммонд анонсировал свою отставку.