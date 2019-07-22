Заместитель министра иностранных дел Великобритании ушёл в отставку

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Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан объявил о своей отставке утром 22 июля.
Заместитель министра иностранных дел Великобритании ушёл в отставку
  • Reuters

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я ушёл в отставку с поста замминистра иностранных дел этим утром», — написал Дункан. 

Политик также прикрепил письмо, которое адресовал премьер-министру Терезе Мэй. В нём Дункан рассказал, что поспособствовал хорошим отношениям Великобритании с Турцией, возобновил отношения с Аргентиной и «сыграл свою роль в непростых взаимоотношениях с Россией».

Ранее министр финансов Великобритании Филип Хэммонд анонсировал свою отставку.

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