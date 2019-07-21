Британский министр финансов назвал дату ухода со своего поста

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RT
Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что собирается уйти в отставку до смены премьер-министра королевства. По его словам, он покинет свой пост 24 июля.
Британский министр финансов назвал дату ухода со своего поста
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph.

Он отметил, что не собирается оставаться на посту, так как не может работать в правительстве экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона, который является фаворитом в гонке за пост премьера Великобритании. 

Министр добавил, что он выступает против брексита без сделки с ЕС.

«Я не могу согласиться с идеей уйти без сделки 31 октября», — сказал он.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии страны и, соответственно, главы правительства королевства.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала заявление Мэй об отставке.

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