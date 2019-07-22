Власти Шри-Ланки продлили введённый после серии терактов режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил на месяц режим чрезвычайного положения, действующий в стране после серии терактов 21 апреля.

Об этом сообщает интернет-издание Ada Derana.

В мае стало известно, что полиция идентифицировала всех девятерых смертников, совершивших теракты в храмах и отелях Шри-Ланки во время католической Пасхи.

По подозрению в причастности к атакам власти задержали по меньшей мере 89 человек.

Жертвами взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны стали 253 человека.

Ответственность за произошедшее впоследствии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.