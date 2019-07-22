Власти Шри-Ланки продлили введённый после серии терактов режим ЧП
- Reuters
Об этом сообщает интернет-издание Ada Derana.
В мае стало известно, что полиция идентифицировала всех девятерых смертников, совершивших теракты в храмах и отелях Шри-Ланки во время католической Пасхи.
По подозрению в причастности к атакам власти задержали по меньшей мере 89 человек.
Жертвами взрывов в католических храмах и пятизвёздочных отелях страны стали 253 человека.
Ответственность за произошедшее впоследствии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.