Главы МИД Франции и ФРГ обсудили с Хантом ситуацию вокруг Stena Impero

Главы МИД Франции, Великобритании и Германии обсудили задержание Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Как отмечается, французский министр Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас в разговоре с главой британского МИД Джереми Хантом «осудили задержание Ираном судна Stena Impero».

«Оба министра согласились с главой МИД (Британии. — RT) в том, что безопасный проход судов через Ормузский пролив является высшим приоритетом для европейских стран, при этом важно избегать любой возможной эскалации в регионе. Они согласились поддерживать тесный контакт и работать вместе для достижения этой цели», — сообщили в британском правительстве.

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, в числе которых трое россиян, в настоящее время находятся на борту судна.

Британия проинформировала ООН о ситуации с танкером.