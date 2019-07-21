Владельцы задержанного Ираном танкера оказывают поддержку семьям экипажа

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Представители владельцев танкера Stena Impero, задержанного силами ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции, оказывают помощь семьям членов экипажа.
Владельцы задержанного Ираном танкера оказывают поддержку семьям экипажа
  • Reuters

«Все усилия Stena Bulk и Northern Marine Management направлены на обеспечение благополучного и безопасного возвращения нашей команды и поддержку членов семей экипажа в это трудное время», — цитирует РИА Новости заявление главы компании Stena Bulk Эрика Ханелла. 

По словам Ханелла, местные представители компаний в Латвии, Финляндии и России находятся в постоянном контакте с семьями членов экипажа. 

Он также добавил, что судовладельцы подали официальный запрос властям Ирана на посещение моряков. 

«Запрос был получен, мы ожидаем официального ответа», — говорится в заявлении.

Ранее власти Ирана заявляли, что члены экипажа Stena Impero здоровы и в безопасности.

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