Владельцы задержанного Ираном танкера оказывают поддержку семьям экипажа

Представители владельцев танкера Stena Impero, задержанного силами ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции, оказывают помощь семьям членов экипажа.

«Все усилия Stena Bulk и Northern Marine Management направлены на обеспечение благополучного и безопасного возвращения нашей команды и поддержку членов семей экипажа в это трудное время», — цитирует РИА Новости заявление главы компании Stena Bulk Эрика Ханелла.

По словам Ханелла, местные представители компаний в Латвии, Финляндии и России находятся в постоянном контакте с семьями членов экипажа.

Он также добавил, что судовладельцы подали официальный запрос властям Ирана на посещение моряков.

«Запрос был получен, мы ожидаем официального ответа», — говорится в заявлении.

Ранее власти Ирана заявляли, что члены экипажа Stena Impero здоровы и в безопасности.