Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Об этом сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источники.
По данным издания, в частности, службы безопасности выясняют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью «российских шпионских технологий».
Как указал один из источников, «у России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре».
19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
23 члена экипажа, среди которых трое россиян, остаются на борту судна.
В свою очередь, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что, если ситуация с задержанием британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе не разрешится в ближайшее время, Иран могут ждать серьёзные последствия.