Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Об этом сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источники.

По данным издания, в частности, службы безопасности выясняют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью «российских шпионских технологий».

Как указал один из источников, «у России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре».

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

23 члена экипажа, среди которых трое россиян, остаются на борту судна.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что, если ситуация с задержанием британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе не разрешится в ближайшее время, Иран могут ждать серьёзные последствия.