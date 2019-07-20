Береговая охрана Ирана вынудила алжирский танкер изменить курс

Представители береговой охраны Ирана вынудили экипаж танкера, шедшего под флагом Алжира, изменить курс в Ормузском проливе и направиться в территориальные воды ИРИ.

Об этом сообщает агентство APS со ссылкой на заявление нефтегазовой компании Алжира Sonatrach, которой принадлежит судно.

«В пятницу береговая охрана Ирана принудила танкер Mesdar, принадлежащий Sonatrach, изменить свой первоначальный курс и направиться в иранские территориальные воды», — говорится в заявлении.

Отмечается, что изначально танкер направлялся в порт Рас-Таннура в Саудовской Аравии для загрузки нефтью.

Для урегулирования сложившейся ситуации в Алжире была создана специальная комиссия.

Ранее в Ормузском проливе силами КСИР был задержан британский танкер Stena Impero.