Помпео выразил соболезнования Турции в связи с инцидентом в Эрбиле

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил свои соболезнования в связи с вооружённым нападением на турецких дипломатов в иракском Эрбиле.

Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

«Госсекретарь выразил соболезнования министру иностранных дел Чавушоглу в связи с нападением 17 июля в Эрбиле в Ираке, в результате которого погиб турецкий дипломат», — говорится в тексте.

Ранее представители правоохранительных органов Эрбиля задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении нападения на сотрудников Генконсульства Турции.

ЧП произошло 17 июля, жертвой инцидента стал один человек.