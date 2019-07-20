Помпео выразил соболезнования Турции в связи с инцидентом в Эрбиле

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Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил свои соболезнования в связи с вооружённым нападением на турецких дипломатов в иракском Эрбиле.
Помпео выразил соболезнования Турции в связи с инцидентом в Эрбиле
  • Reuters

Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

«Госсекретарь выразил соболезнования министру иностранных дел Чавушоглу в связи с нападением 17 июля в Эрбиле в Ираке, в результате которого погиб турецкий дипломат», — говорится в тексте.

Ранее представители правоохранительных органов Эрбиля задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении нападения на сотрудников Генконсульства Турции.

ЧП произошло 17 июля, жертвой инцидента стал один человек.

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