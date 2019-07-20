В Ираке задержали подозреваемых в убийстве турецкого дипломата

Представители правоохранительных органов Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении нападения на сотрудников Генконсульства Турции.

Об этом информирует Anadolu со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что на дипломатов напали «четыре террориста». Каких-либо подробностей завершившейся операции не приводится.

#BREAKING 4 terrorists arrested for killing Turkish diplomat in Erbil earlier this week: Iraqi officials — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 20, 2019

17 июля в МИД Турции подтвердили сообщения СМИ о вооружённом нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов Эрбиля.

Жертвой инцидента стал один человек.

Впоследствии в Анкаре сообщили о намерении принять меры в связи с произошедшим.