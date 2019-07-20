В Ираке задержали подозреваемых в убийстве турецкого дипломата

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Представители правоохранительных органов Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении нападения на сотрудников Генконсульства Турции.
В Ираке задержали подозреваемых в убийстве турецкого дипломата
  • Reuters

Об этом информирует Anadolu со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что на дипломатов напали «четыре террориста». Каких-либо подробностей завершившейся операции не приводится.

17 июля в МИД Турции подтвердили сообщения СМИ о вооружённом нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов Эрбиля.

Жертвой инцидента стал один человек.

Впоследствии в Анкаре сообщили о намерении принять меры в связи с произошедшим.

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