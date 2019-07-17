В Турции пообещали ответить виновным в гибели дипломата в Эрбиле

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Турция примет ответные меры после того, как в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, в результате нападения погиб сотрудник турецкого генерального консульства.
В Турции пообещали ответить виновным в гибели дипломата в Эрбиле
  • ©pixabay.com

«Желаю божьей милости нашему сотруднику консульства, который погиб в результате жестокой атаки в Эрбиле, выражаю соболезнования его родственникам. Поиск преступников начат, те, кто совершил это коварное нападение, ответят», — написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столицы Иракского Курдистана.

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