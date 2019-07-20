Иранского дипломата вызвали в МИД Британии 

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Министерство иностранных дел Великобритании вызвало поверенного в делах Ирана с целью взятия объяснений по инциденту с задержанием британского танкера Stena Impero. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Британии.
Иранского дипломата вызвали в МИД Британии 
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«Поверенный в делах Ирана вызван в МИД Соединённого Королевства в связи с задержанием британского танкера в Ормузском проливе», — заявил он.

Иранская сторона задержала британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля в связи с нарушением им международных правил судоходства. На борту судна находятся 23 члена экипажа, в том числе три россиянина.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Ирана направлены на соблюдение морских правил. 

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