Служба иммиграции изменит тест на получение американского гражданства

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Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о решении внести изменения в тест на получение американского гражданства для более объективной оценки знаний соискателей.

«Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями», — говорится в заявлении на сайте службы.

В частности, предлагается пересмотреть разговорную часть теста.

Ожидается, что новые поправки вступят в силу к концу 2020 или началу 2021 года.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, который позволит выяснить, сколько граждан США и других государств проживает в стране.

В феврале стало известно о закрытии отделения Службы гражданства и иммиграции США в Москве из-за низкой загрузки.

Вопросами иммиграции россиян в США в настоящее время занимается отделение в Афинах.

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