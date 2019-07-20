Служба иммиграции изменит тест на получение американского гражданства

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о решении внести изменения в тест на получение американского гражданства для более объективной оценки знаний соискателей.

«Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями», — говорится в заявлении на сайте службы.

В частности, предлагается пересмотреть разговорную часть теста.

Ожидается, что новые поправки вступят в силу к концу 2020 или началу 2021 года.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, который позволит выяснить, сколько граждан США и других государств проживает в стране.

В феврале стало известно о закрытии отделения Службы гражданства и иммиграции США в Москве из-за низкой загрузки.

Вопросами иммиграции россиян в США в настоящее время занимается отделение в Афинах.