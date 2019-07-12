Трамп отказался от идеи включить в перепись населения графу «гражданство»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от идеи включить графу «гражданство» в список вопросов переписи населения, которая будет проведена в стране в 2020 году.

Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: President Trump abandons effort to put citizenship question on census, will pursue other ways to get data. https://t.co/Y7cfKVT24O — The Associated Press (@AP) 11 июля 2019 г.

Вместо этого, как отмечается, Трамп поручит всем федеральным ведомствам предоставить Министерству торговли США исчерпывающую информацию относительно числа граждан и неграждан страны.

Ранее Трамп заявил, что огорчён решением Верховного суда США блокировать включение графы «гражданство» в список вопросов переписи населения.

В январе лидер сообщил, что в Соединённых Штатах находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».

По мнению ряда экспертов, в случае, если рассматриваемый вопрос всё же будет включён в список, многие жители США, не имеющие гражданства, откажутся принять участие в переписи населения.

Как поясняет РИА Новости, данные переписи в каждом штате повлияют в том числе на распределение мест в палате представителей страны и средств федерального бюджета на финансирование ряда программ.