Трамп огорчён отказом включить графу «гражданство» в перепись населения США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что огорчен известием о блокировке включения графы «гражданство» в список вопросов переписи населения, проведение которой запланировано в стране в 2020-м году.

«Очень грустное время для Америки, Верховный суд США не позволяет включить вопрос «Является ли человек гражданином США?» в перепись 2020 года! Это продолжается уже долгое время», — написал лидер.

Он также отметил, что обратился в Министерство торговли и Министерство юстиции страны с просьбой «сделать всё необходимое» для того, чтобы успешно урегулировать рассматриваемую ситуацию.

«США! США! США!» — заключил Трамп.

В январе Трамп сообщил, что в Соединённых Штатах находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».