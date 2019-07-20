В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая
В частности, Эшли считает, что Россия может представлять угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
«В краткосрочной перспективе это Россия... несколько тысяч ядерных зарядов представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — цитирует представителя Пентагона ТАСС.
Он подчеркнул, что если какую-то страну, в том числе Россию, «припереть к стенке», то она может отреагировать непредсказуемым образом.
Ранее лидер демократической партии США в сенате Чак Шумер предупредил Федеральное бюро расследований об угрозе российского фотоприложения FaceApp национальной безопасности Вашингтона.