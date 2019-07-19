Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, госпитализированной в Испании

Короткая ссылка
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой держит на контроле ситуацию с трёхлетней девочкой, госпитализированной в Испании после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками.
Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, госпитализированной в Испании
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

«На данный момент мы на связи с загранучреждением, консульством, в тесном контакте, всё контролируем. Если помощь понадобится, естественно, мы всестороннюю помощь окажем», — говорится в сообщении.

Как добавили в аппарате Кузнецовой, девочка в настоящее время находится в интенсивной терапии в клинике Майорки.

Ранее сообщалось, что трёхлетняя девочка из России была доставлена в больницу после случайного отравления наркотиками на Ибице. По некоторым данным, ребёнок нашёл наркотики в парке. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить