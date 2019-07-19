Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, госпитализированной в Испании
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.
«На данный момент мы на связи с загранучреждением, консульством, в тесном контакте, всё контролируем. Если помощь понадобится, естественно, мы всестороннюю помощь окажем», — говорится в сообщении.
Как добавили в аппарате Кузнецовой, девочка в настоящее время находится в интенсивной терапии в клинике Майорки.
Ранее сообщалось, что трёхлетняя девочка из России была доставлена в больницу после случайного отравления наркотиками на Ибице. По некоторым данным, ребёнок нашёл наркотики в парке.