Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, госпитализированной в Испании

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой держит на контроле ситуацию с трёхлетней девочкой, госпитализированной в Испании после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

«На данный момент мы на связи с загранучреждением, консульством, в тесном контакте, всё контролируем. Если помощь понадобится, естественно, мы всестороннюю помощь окажем», — говорится в сообщении.

Как добавили в аппарате Кузнецовой, девочка в настоящее время находится в интенсивной терапии в клинике Майорки.

Ранее сообщалось, что трёхлетняя девочка из России была доставлена в больницу после случайного отравления наркотиками на Ибице. По некоторым данным, ребёнок нашёл наркотики в парке.