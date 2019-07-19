Во Франции зафиксировали самую высокую за всю историю страны температуру

Французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, когда-либо отмечавшуюся на территории страны. Об этом сообщает метеорологическая служба Meteo France.

Как отмечается, в городе Верарг столбик термометра 28 июня показал +46 °С.

Ранее в городе Карпантра на юго-востоке Франции была зафиксирована самая высокая температура за всё время наблюдений: +44,3 °С.

По прогнозам синоптиков, с начала следующей недели во Франции максимальные температуры достигнут +30...+35 °C в северной половине и +35...+39 °C на юго-западе и в центрально-восточной части.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в разговоре с URA.RU сказал, что в случае наступления в России периода аномальной жары температура в крупных городах летом зачастую будет превышать +40 °C.