В МИД прокомментировали проект США по новым санкциям против России

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали законопроект, разработанный членами конгресса Соединённых Штатов, по вопросу введения новых санкций против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что законопроектов подобного характера на повестке дня в конгрессе США набралось уже порядка 20, напомнив, что американская администрация ввела санкции против России в связи с произошедшим в Керченском проливе ещё 15 марта.

«Жаль, однако, что, преследуя узкокорыстные политические цели, они лишь усугубляют атмосферу отношений между Россией и США, от состояния которых зависит глобальная стабильность», — подчеркнули в МИД России.

Ранее группа американских конгрессменов внесла в палату представителей законопроект, предполагающий введение санкций против 24 представителей ФСБ России в ответ на арест 24 украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.