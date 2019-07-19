В МИД прокомментировали проект США по новым санкциям против России
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Там отметили, что законопроектов подобного характера на повестке дня в конгрессе США набралось уже порядка 20, напомнив, что американская администрация ввела санкции против России в связи с произошедшим в Керченском проливе ещё 15 марта.
«Жаль, однако, что, преследуя узкокорыстные политические цели, они лишь усугубляют атмосферу отношений между Россией и США, от состояния которых зависит глобальная стабильность», — подчеркнули в МИД России.
Ранее группа американских конгрессменов внесла в палату представителей законопроект, предполагающий введение санкций против 24 представителей ФСБ России в ответ на арест 24 украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.